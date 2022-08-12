TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de santrfor transferi için artık geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de santrfor transferi için artık geri sayıma geçildi.
Sezona yeni transferler ve kadro planlamasıyla başlayan Kanarya'da son hamleler yapılacak.
3 kulvarda başarı hedefinde bulunan Fenerbahçe'de geniş rotasyonlu bir güçlü bir kadro oluşturulması hedefleniyor.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu eleyen sarı-lacivertliler, bu turnuvadaki iddiasına da devam etti.
Süper Lig'deki ilk maçta Ümraniyespor ile berabere kalan Kanarya, Kasımpaşa maçıyla bu sonucu telafi etmek istiyor.
Yeni sezondaki resmi maçlarda hücum oyuncularından istenen verimi alamayan Fenerbahçe, girişimlerini sıklaştırdı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ stoper ve santrfor takviyeleri için düğmeye bastı.
Bu iki bölge için nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertliler, önceliği forvet mevkisine verdi.
Net bir golcü hedefinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, listesindeki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı.
Bir yandan Joao Pedro'nun iyileşmesini bekleyen Jorge Jesus, yeni transferin de takıma katılmasıyla hücum rotasyonu şekilllenmiş olacak.
DEV OPERASYON!
Dört koldan arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerle birer birer görüşüyor.
Maxi Gomez transferinde kulübü Valencia ile yapılan bonservis pazarlıklarında ilerleme kaydedilemeyince rota değişti.
İspanyol ekibinin 12 milyon euro'luk bonservis ısrarının ardından masadan kalkıldı.
YENİDEN SÖRLOTH!
Birçok yıldızın gündeme geldiği Fenerbahçe'de golcü transferinde Alexander Sörloth sesleri yeniden yükseldi.
Sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcünün Leipzig'deki son durumunu yakından takip ediyor.
Leipzig'de yaşanan son gelişmeler ve yapılan transferler sonucunda Sörloth için transfer hareketı yeniden başladı.
GÖZLER TEDESCO'DA!
Hürriyet'in haberine göre; Yıldız oyuncunun transferinde gözler RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.
Son olarak RB Salzburg'dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu Transfer eden RB Leipzig'in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor.
Chelsea'den geri alınan Timo Werner'in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth'tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ KARARINI BİLDİRECEK!
Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.