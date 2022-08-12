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TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Uzun süredir santrfor mevkisine takviye yapmak için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'de mutlu sona yaklaşıldı. Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, yeni golcüsüne kavuşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla tek tek görüşüyor. Maxi Gomez transferinde kulübü Valencia'nın yüksek bonservis talebine takılan sarı-lacivertliler, gözünü Alexander Sörloth'a çevirdi. Norveçli golcünün son durumuyla ilgili kulübünde flaş bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:57
TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de santrfor transferi için artık geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Sezona yeni transferler ve kadro planlamasıyla başlayan Kanarya'da son hamleler yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

3 kulvarda başarı hedefinde bulunan Fenerbahçe'de geniş rotasyonlu bir güçlü bir kadro oluşturulması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu eleyen sarı-lacivertliler, bu turnuvadaki iddiasına da devam etti.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Süper Lig'deki ilk maçta Ümraniyespor ile berabere kalan Kanarya, Kasımpaşa maçıyla bu sonucu telafi etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Yeni sezondaki resmi maçlarda hücum oyuncularından istenen verimi alamayan Fenerbahçe, girişimlerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ stoper ve santrfor takviyeleri için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Bu iki bölge için nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertliler, önceliği forvet mevkisine verdi.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Net bir golcü hedefinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, listesindeki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Bir yandan Joao Pedro'nun iyileşmesini bekleyen Jorge Jesus, yeni transferin de takıma katılmasıyla hücum rotasyonu şekilllenmiş olacak.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

DEV OPERASYON!
Dört koldan arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerle birer birer görüşüyor.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Maxi Gomez transferinde kulübü Valencia ile yapılan bonservis pazarlıklarında ilerleme kaydedilemeyince rota değişti.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

İspanyol ekibinin 12 milyon euro'luk bonservis ısrarının ardından masadan kalkıldı.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

YENİDEN SÖRLOTH!
Birçok yıldızın gündeme geldiği Fenerbahçe'de golcü transferinde Alexander Sörloth sesleri yeniden yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcünün Leipzig'deki son durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Leipzig'de yaşanan son gelişmeler ve yapılan transferler sonucunda Sörloth için transfer hareketı yeniden başladı.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

GÖZLER TEDESCO'DA!
Hürriyet'in haberine göre; Yıldız oyuncunun transferinde gözler RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Son olarak RB Salzburg'dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu Transfer eden RB Leipzig'in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

Chelsea'den geri alınan Timo Werner'in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth'tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.

TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ KARARINI BİLDİRECEK!
Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.

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