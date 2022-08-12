Szalai için ön görüşme!

West Ham'ın Slovacko maçından önce Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe ile ön görüşme yaptığı belirtildi... Henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Londra temsilcisinin Issa Diop'un Fulham'a gitmesinin ardından PSG'den Kehrer'in yanı sıra Szalai için girişimlerine hız verdiği bildirildi... Öte yandan Attila Szalai için Zenit'in de devrede olduğu ve sarı-lacivertlilerin Rus tarafıyla da görüşmeler yaptığı aktarıldı.