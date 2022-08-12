Haberler Fenerbahçe Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Slovacko ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı. Fenerbahçe bir üst turda Avusturya takımı Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sabah yzarı Murat Özbostan, Slovacko-Fenerbahçe maçı sonrası flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:00
Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanarak avantajı elden eden sarı lacivertliler Çekya'daki ikinci maçta da 1-1 berabere kalarak istediğini aldı.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Kanarya, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Jorge Jesus önderliğinde Avrupa yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe bir üst turda Avusturya takımı Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de oynana maça rotasyonlu bir kadro ile çıkan Fenerbahçe ilk yarıyı golsüz eşitlikle geçti.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

İkinci yarıda 56'da sahneye çıkan Serdar Dursun takımını 1-0 öne geçirdi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

2 dakika sonra Slovacko, Ondrej Sasinka ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf ilk maçın avantajlı skoruyla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan da karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

"SERDAR DURSUN JOSHUA KING'TEN İYİ"

Türkiye'ye geldiğinde hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak koyan ve Avrupa'yı ikinci planda tuttuğunu söyleyen Jorge Jesus, Devler Ligi için karşılaştığı Dinamo Kiev'e elenince iki numaralı kupada yoluna davam etti...

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Portekizli hoca, Çekya'daki 8 bin kişilik statta, toplam kadro değeri 8 milyon Euro kadar olan rakibi karşısında her ne kadar rotasyonlu oyuncularıyla çıksa da dünkü Fenerbahçe'nin Slovacko'yu çok rahat yenmesi gerekirdi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Fenerbahçe turu geçtiği için tabii ki öncelikle mutluyuz...

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Puan kaybının yaşandığı ligdeki Ümraniye maçının oynandığı gün 10 numaralı formayı törenle alan Arda Güler, sahadaki formasını ise alamadı.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Yapılan yıldız transferlere rağmen sarı-lacivertli taraftarların bir numaralı gözbebeği olan Arda, muradına dün erdi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Sert ve kabalık savunma karşında da zorlansa da pas dağıtımında başarılıydı, fizik olarak hazır değildi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Serdar Dursun'un, King'den eksiği yok fazlası var…

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Kendisinin hazırlayıp, kendisinin attığı golde yeteneğini ve ustalığını gösterdi.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

"FENERBAHÇE VE JESUS HAZIR DEĞİL"

Fenerbahçe şu ana kadar beş resmi maç oynadı, bunun dört tanesi Avrupa mücadelesiydi ve bu beş karşılaşmada alınan sadece bir galibiyet var.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki Fenerbahçe daha hazır değil, sarı-lacivertlilerin hocası Jesus daha hazır değil.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Fakat bu zamanı verebilecek sabır taraftarda var mı derseniz bunun yanıtı 'hayır' olur.

Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

"ONUN YERİNDE BAŞKASI OLSAYDI..."

Eğer Jesus'un yerinde başka bir teknik direktör olsaydı ve bu istatistiği yakalasaydı çok daha sert eleştiriler alabilirdi.

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