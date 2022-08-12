Murat Özbostan Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Jesus hazır değil"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.
İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanarak avantajı elden eden sarı lacivertliler Çekya'daki ikinci maçta da 1-1 berabere kalarak istediğini aldı.
Kanarya, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.
Jorge Jesus önderliğinde Avrupa yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe bir üst turda Avusturya takımı Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.
Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de oynana maça rotasyonlu bir kadro ile çıkan Fenerbahçe ilk yarıyı golsüz eşitlikle geçti.
İkinci yarıda 56'da sahneye çıkan Serdar Dursun takımını 1-0 öne geçirdi.
2 dakika sonra Slovacko, Ondrej Sasinka ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf ilk maçın avantajlı skoruyla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan da karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı
"SERDAR DURSUN JOSHUA KING'TEN İYİ"
Türkiye'ye geldiğinde hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak koyan ve Avrupa'yı ikinci planda tuttuğunu söyleyen Jorge Jesus, Devler Ligi için karşılaştığı Dinamo Kiev'e elenince iki numaralı kupada yoluna davam etti...
Portekizli hoca, Çekya'daki 8 bin kişilik statta, toplam kadro değeri 8 milyon Euro kadar olan rakibi karşısında her ne kadar rotasyonlu oyuncularıyla çıksa da dünkü Fenerbahçe'nin Slovacko'yu çok rahat yenmesi gerekirdi.
Fenerbahçe turu geçtiği için tabii ki öncelikle mutluyuz...
Puan kaybının yaşandığı ligdeki Ümraniye maçının oynandığı gün 10 numaralı formayı törenle alan Arda Güler, sahadaki formasını ise alamadı.
Yapılan yıldız transferlere rağmen sarı-lacivertli taraftarların bir numaralı gözbebeği olan Arda, muradına dün erdi.
Sert ve kabalık savunma karşında da zorlansa da pas dağıtımında başarılıydı, fizik olarak hazır değildi.
Serdar Dursun'un, King'den eksiği yok fazlası var…
Kendisinin hazırlayıp, kendisinin attığı golde yeteneğini ve ustalığını gösterdi.
"FENERBAHÇE VE JESUS HAZIR DEĞİL"
Fenerbahçe şu ana kadar beş resmi maç oynadı, bunun dört tanesi Avrupa mücadelesiydi ve bu beş karşılaşmada alınan sadece bir galibiyet var.
Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki Fenerbahçe daha hazır değil, sarı-lacivertlilerin hocası Jesus daha hazır değil.
Fakat bu zamanı verebilecek sabır taraftarda var mı derseniz bunun yanıtı 'hayır' olur.
"ONUN YERİNDE BAŞKASI OLSAYDI..."
Eğer Jesus'un yerinde başka bir teknik direktör olsaydı ve bu istatistiği yakalasaydı çok daha sert eleştiriler alabilirdi.