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Kadroda revizyon

Belçikalı çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu, Henrique, Arao, Valencia, King, Lincoln, Emre Mor’u yedeğe çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Kadroda revizyon
Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları maça göre rotasyona gitti. Sarı-lacivertli takımın hocası, 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı. Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.
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