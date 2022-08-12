Beklentilerin altında kaldı

Fenerbahçe'nın büyük umutlarla transfer ettiği Bruma, Slovacko karşısında etkisizdi. PSV'den kiralanan futbolcu, ilk 11'de sahaya çıkarken oyun içinde çok fazla görünmedi. Teknik direktör Jorge Jesus bunun üzerine Bruma'yı 65. dakikada kenara aldı. Elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "Zamanla çok daha iyi olacağım" dedi.
Fenerbahçe'nın büyük umutlarla transfer ettiği Bruma, Slovacko karşısında etkisizdi. PSV'den kiralanan futbolcu, ilk 11'de sahaya çıkarken oyun içinde çok fazla görünmedi. Teknik direktör Jorge Jesus bunun üzerine Bruma'yı 65. dakikada kenara aldı. Elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "Zamanla çok daha iyi olacağım" dedi.