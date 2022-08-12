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Arda 10 numaralı formasıyla ilk kez 11’de

Fenerbahçe'nın genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı. Bu nedenle Jorge Jesus büyük eleştiri alırken dün akşam genç yıldız sahadaki yerini aldı. Ancak çok fazla etkili olamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Arda 10 numaralı formasıyla ilk kez 11’de
Fenerbahçe'nın genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı. Bu nedenle Jorge Jesus büyük eleştiri alırken dün akşam genç yıldız sahadaki yerini aldı. Ancak çok fazla etkili olamadı.
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