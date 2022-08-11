Jorge Jesus Slovacko maçı sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu kupanın dışına iten Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri;

"Bu akşam istediğimizi aldık. 7 farklı oyuncu sahaya sürdük. Hepsi istediklerimizi karşıladı. Herkese güvenebiliriz demek oluyor bu"

"Teknik direktörün işi bu. Sahadaki oyunculara her anlamda yardım etmeliyiz. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Her hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Arda Güler, yardımcı hakem ile fazla diyaloğa giriyordu. Bugün fiziksel kondisyonu çok iyiydi"

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe şu an hak etmediği yerlerde. Yeniden Fenerbahçe'yi en üst sıralara çıkarmaya çalışacağız"