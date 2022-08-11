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Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor transferi gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer alıyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin listesine son olarak Belçikalı yıldız Michy Batshuayi girmişti. Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:41
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin yeni adresi merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Ada temsilcisinde teknik direktör Thomas Tuchel, yeni sezonda Belçikalı futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Chelsea'de gözden düşen Batshuayi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala bonservisiyle elden çıkarılmak isteniyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

28 yaşındaki santrfor da kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcuya bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Bir süredir golcü arayışında bulunan sarı-lacivertliler, Batshuayi ile yakın temasa girmişti.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Yeni adresi merak edilen yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

RENNES DEVREDE!
Fransız basınında yer alan haberlerde; Ligue 1 ekibi Rennes'in verimli bir hücum oyuncusu aradığı ve Batshuayi'yi gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Chelsea'de yüksek bir maaşı bulunan yıldız oyuncunun, ücretinde indirime gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Rennes yönetiminin, İngiliz ekibinde gözden çıkarılan futbolcuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak için fırsat kolladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 42 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız hücum oyuncusu kariyerinde Marsilya, Dortmund ve Valencia gibi takımlarda oynadı.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Batshuayi, Rennes'e transfer olması durumunda 6 yıl aranın ardından Fransa'ya dönmüş olacak.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Belçikalı santrfor, ülkesinin milli takımında 45 karşılaşmada görev aldı ve 25 gollük katkı verdi.

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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