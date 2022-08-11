Fenerbahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin yeni adresi merak ediliyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin yeni adresi merak ediliyor.
Ada temsilcisinde teknik direktör Thomas Tuchel, yeni sezonda Belçikalı futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Chelsea'de gözden düşen Batshuayi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala bonservisiyle elden çıkarılmak isteniyor.
28 yaşındaki santrfor da kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcuya bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe ilgi gösteriyor.
Bir süredir golcü arayışında bulunan sarı-lacivertliler, Batshuayi ile yakın temasa girmişti.
Yeni adresi merak edilen yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
RENNES DEVREDE!
Fransız basınında yer alan haberlerde; Ligue 1 ekibi Rennes'in verimli bir hücum oyuncusu aradığı ve Batshuayi'yi gündemine aldığı belirtildi.
Chelsea'de yüksek bir maaşı bulunan yıldız oyuncunun, ücretinde indirime gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.
Rennes yönetiminin, İngiliz ekibinde gözden çıkarılan futbolcuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak için fırsat kolladığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 42 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı santrfor, ülkesinin milli takımında 45 karşılaşmada görev aldı ve 25 gollük katkı verdi.
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.