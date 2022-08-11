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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Fenerbahçe transfer haberi... Yeni sezon kadrosuna bir çok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler savunma hattına lider bir stoper transfer etmek istiyor. Brezilya basınına göre Fenerbahçe yıldız isim David Luiz'in peşinde İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:36 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:55
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Yeni sezonda takıma bir çok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Savunma hattından beklediği katkıyı alamayan Jesus yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Sarı lacivertliler yeni sezonda stoper bölgesine Luan Peres ve Gustavo Henrique transferlerini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe 12 yeni futbolcu transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor performansı sonrası Fenerbahçe'de rota tekrar stoper bölgesine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Brezilya basınına göre Fenerbahçe 35 yaşındaki tecrübeli stoper David Luiz için nabız yokluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Flamengo forması giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor.

Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Lazio'da yıldız stoperin durumunu soruşturmaya başlıyor.
David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.
Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu.
Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formaları giydi.
53 kez Brezilya forması giyen David Luiz 3 gol katkısı sağladı.
David Luiz Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak.

DAVID LUIZ KİMDİR?
CR Flamengo RJ takımında Defans mevkinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

189 cm boyunda ve 86 kilo olan David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Lazio'da yıldız stoperin durumunu soruşturmaya başlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

53 kez Brezilya forması giyen David Luiz 3 gol katkısı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

David Luiz Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

DAVID LUIZ KİMDİR?
CR Flamengo RJ takımında Defans mevkinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

189 cm boyunda ve 86 kilo olan David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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