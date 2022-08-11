FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan David Luiz sürprizi

Flamengo forması giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor.

Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Lazio'da yıldız stoperin durumunu soruşturmaya başlıyor.

David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.

Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu.

Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formaları giydi.

53 kez Brezilya forması giyen David Luiz 3 gol katkısı sağladı.

David Luiz Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak.

DAVID LUIZ KİMDİR?

CR Flamengo RJ takımında Defans mevkinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

189 cm boyunda ve 86 kilo olan David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.