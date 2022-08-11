FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dev kriz! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin performansı çok konuşuldu.
Oyuncu özellikle ağırlığı ve paslarındaki isabetsizliği sebebiyle eleştirildi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin performansı çok konuşuldu.
Oyuncu özellikle ağırlığı ve paslarındaki isabetsizliği sebebiyle eleştirildi.
Takvim'in haberine göre; maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yönetim arasında ilk ihtilaf yaşandı.
Fenerbahçe yönetimi, stoper transferinde Jorge Jesus'un önüne 4-5 tane aday isim getirdiği öğrenildi.
Ancak Portekizli teknik adamın bunlardan hiçbirini istemeyerek Gustavo Henrique'nin alınmasını yönetime ilettiği ifade edildi.
Ancak Gustavo Henrique ismine pek de sıcak bakmayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle almak yerine kiralamayı tercih etmişti.
Gustavo Henrique'nin Ümraniye maçındaki kötü futbolunun ardından Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'a "İşte gördün Gustavo Henrique'yi.
"Biz sana almayalım" demiştik diye sitem ettiği öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus da Brezilyalı stoperin performansından hiç memnun kalmadığı da ifade ediliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.
29 yaşındaki savunmacıyı Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Henrique'nin sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaşması halinde satın alma opsiyonu maddesinin devreye gireceği kaydedildi.