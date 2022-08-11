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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dev kriz! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim ile teknik direktör Jorge Jesus arasında ilk kriz patlak verdi. Bşkan Ali Koç, Ümraniyespor karşısında yaptığı hatalarla dikkat çeken Gustavo Henrique'yi hedef alıp, Brezilyalı futbolcunun transferini ısrarla isteyen Jorge Jesus'a ateş püskürdü. Koç'un, maçtan sonra Jesus'a "Gördün mü Henrique'ni?" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Takvim'in haberine göre; maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yönetim arasında ilk ihtilaf yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Fenerbahçe yönetimi, stoper transferinde Jorge Jesus'un önüne 4-5 tane aday isim getirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Ancak Portekizli teknik adamın bunlardan hiçbirini istemeyerek Gustavo Henrique'nin alınmasını yönetime ilettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Ancak Gustavo Henrique ismine pek de sıcak bakmayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle almak yerine kiralamayı tercih etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Gustavo Henrique'nin Ümraniye maçındaki kötü futbolunun ardından Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'a "İşte gördün Gustavo Henrique'yi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

"Biz sana almayalım" demiştik diye sitem ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Teknik direktör Jorge Jesus da Brezilyalı stoperin performansından hiç memnun kalmadığı da ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriz çıkardı! "Gördün mü Gustavo Henrique'ni?"

29 yaşındaki savunmacıyı Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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