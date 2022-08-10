Haberler Fenerbahçe Planlar altüst oldu! İşte Fenerbahçe'de Arda Güler ve Osayi Samuel gerçeği

Planlar altüst oldu! İşte Fenerbahçe'de Arda Güler ve Osayi Samuel gerçeği

Son dakika spor haberi: Yeni transferleriyle sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı. Kanarya'da Osayi Samuel ve Arda Güler'in yedekler arasında yer aldığı müsabakada süre almaması dikkat çekmişti. Oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus'un Osayi Samuel ve Arda Güler hakkındaki asıl düşüncesi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Arda Güler gerçekleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:28
FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından camiada büyük bir moral bozukluğu yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncu tercihleri eleştirilen konuların başında geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Özellikle sezona formda bir giriş yapan Osayi Samuel ve 10 numaralı forma verilen Arda Güler'in süre almaması dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

İki futbolcunun Ümraniyespor karşılaşmasında dakika almamasının nedeni merak edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Özellikle Osayi Samuel hakkında çıkan transfer söylentileri gündem olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

İki futbolcunun Ümraniyespor maçında tercih edilmemelerinin nedeni ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

OSAYI SAMUEL DİNLENDİRİLMEK İSTENDİ!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Osayi'ye alternatif olarak hazırlık döneminde Burak Kapacak'ı denedi ancak hücumda etkili olan genç futbolcunun defans bilgisi yetersiz kalınca bu denemelerden vazgeçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

İki Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarını ağrılarla geçiren Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Osayi Samuel Ümraniye karşısında dinlendirilmek istendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Ferdi Kadıoğlu sağ beke, sol ayaklı stoper Peres de ilk maçında sol beke çekilince sarı-lacivertliler hızlı Ümraniyespor forvetleri karşısında 97 dakika zor anlar yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Orta sahayı tek topla geçerek süratli oyuncular Bettaieb, Geraldo ve Del Valle'yi aksayan Fenerbahçe defansı arkaya çok kaçırınca Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar'ın istediği oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Henüz yan yana oynama alışkanlığı olmayan Fenerbahçe geri dörtlüsü ecel terleri döktü.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

OSAYI-SAMUEL TAKIMDA MUTLU
Maçın ardından ayrılık haberleri çıkan Osayi-Samuel sosyal medya hesabından hiç bir şeyi silmediğini, Fenerbahçe'yi sildiği şeklinde dedikoduların gerçeği yansıtmadığını net olarak belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

ARDA GÜLER SAKAT DEĞİL!
Arda Güler'in Ümraniyespor maçında oynamama sebebinin sakatlık olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

MAÇIN AKIŞI İZİN VERMEDİ
Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, genç futbolcunun oynamaması hakkında net ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

"Arda'nın bir sakatlığı yok. Oynamaması tamamen hocanın tercihidir. Ancak şunu biliyoruz ki Jorge Jesus Arda'yı bu maçta 10 numaralı formasıyla alkışlatmak istiyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

HESAPLAR ALTÜST OLDU!
Ama oyunun akışı buna izin vermedi. Arda'nın oyuna girmesinin beklendiği 65-70'nci dakikalar arasında yenilen bir gol, ardından ağır bir penaltı kararıyla teknik ekibin tüm hesapları altüst oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Planlar altüst oldu! Meğer Arda Güler ve Osayi Samuel...

Önce Miha Zajc ardından skoru çevirmek için Serdar Dursun ve Berisha hamlesini yapmak zorunda kalınınca Arda'nın 10 numaralı formasıyla alkış alıp takıma enerji katacağı atmosfer oluşamadı."

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