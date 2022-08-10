Planlar altüst oldu! İşte Fenerbahçe'de Arda Güler ve Osayi Samuel gerçeği

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından camiada büyük bir moral bozukluğu yaşandı.
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından camiada büyük bir moral bozukluğu yaşandı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncu tercihleri eleştirilen konuların başında geldi.
Özellikle sezona formda bir giriş yapan Osayi Samuel ve 10 numaralı forma verilen Arda Güler'in süre almaması dikkat çekmişti.
İki futbolcunun Ümraniyespor karşılaşmasında dakika almamasının nedeni merak edilmişti.
Özellikle Osayi Samuel hakkında çıkan transfer söylentileri gündem olmuştu.
İki futbolcunun Ümraniyespor maçında tercih edilmemelerinin nedeni ortaya çıktı.
OSAYI SAMUEL DİNLENDİRİLMEK İSTENDİ!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Osayi'ye alternatif olarak hazırlık döneminde Burak Kapacak'ı denedi ancak hücumda etkili olan genç futbolcunun defans bilgisi yetersiz kalınca bu denemelerden vazgeçti.
İki Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarını ağrılarla geçiren Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Osayi Samuel Ümraniye karşısında dinlendirilmek istendi.
Ferdi Kadıoğlu sağ beke, sol ayaklı stoper Peres de ilk maçında sol beke çekilince sarı-lacivertliler hızlı Ümraniyespor forvetleri karşısında 97 dakika zor anlar yaşadı.
Orta sahayı tek topla geçerek süratli oyuncular Bettaieb, Geraldo ve Del Valle'yi aksayan Fenerbahçe defansı arkaya çok kaçırınca Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar'ın istediği oldu.
Henüz yan yana oynama alışkanlığı olmayan Fenerbahçe geri dörtlüsü ecel terleri döktü.
OSAYI-SAMUEL TAKIMDA MUTLU
Maçın ardından ayrılık haberleri çıkan Osayi-Samuel sosyal medya hesabından hiç bir şeyi silmediğini, Fenerbahçe'yi sildiği şeklinde dedikoduların gerçeği yansıtmadığını net olarak belirtti.
ARDA GÜLER SAKAT DEĞİL!
Arda Güler'in Ümraniyespor maçında oynamama sebebinin sakatlık olmadığı belirtildi.
MAÇIN AKIŞI İZİN VERMEDİ
Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, genç futbolcunun oynamaması hakkında net ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Arda'nın bir sakatlığı yok. Oynamaması tamamen hocanın tercihidir. Ancak şunu biliyoruz ki Jorge Jesus Arda'yı bu maçta 10 numaralı formasıyla alkışlatmak istiyordu.
HESAPLAR ALTÜST OLDU!
Ama oyunun akışı buna izin vermedi. Arda'nın oyuna girmesinin beklendiği 65-70'nci dakikalar arasında yenilen bir gol, ardından ağır bir penaltı kararıyla teknik ekibin tüm hesapları altüst oldu.
Önce Miha Zajc ardından skoru çevirmek için Serdar Dursun ve Berisha hamlesini yapmak zorunda kalınınca Arda'nın 10 numaralı formasıyla alkış alıp takıma enerji katacağı atmosfer oluşamadı."