Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 3-0 biten ilk maç öncesi büyük bir avantajın sahibi durumunda. Yoluna play-off turundan devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, deplasmandaki karşılaşmadan istediği sonucu almanın peşinde olacak. Teknik direktör Jorge Jesus, müsabaka öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Portekizli çalıştırıcı, Ümraniyespor maçında gösterdiği performansla eleştirilen Gustavo Henrique ile ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:32
Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 3-0'ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko'yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off'a yazdırmak istiyor.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 SAKAT
Fenerbahçe, Slovacko maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

KALEDE ALTAY GÖREV ALACAK
Fenerbahçe'de Slovacko ile oynanan ilk maçta kadroda olmasına rağmen görev alamayan Altay Bayındır, turun rövanşında fileleri koruyacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Sakatlığı sona eren ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında görev alan Altay Bayındır, Slovacko karşılaşmasında da kaledeki yerini alacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin'in haricinde yedeklerde yeni transfer İrfan Can Eğribayat da bulunacak.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

LINCOLN HENRIQUE DAMGASI
Sarı-lacivertli ekibin evinde oynadığı turun ilk maçına Lincoln Henrique damgasını vurmuştu.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Mücadelenin 17'nci dakikasında Emre Mor'un kaydettiği golün asistini yapan Lincoln Henrique, gol perdesinin aralanmasını sağladı.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Karşılaşmanın 81'inci dakikasında bir kez daha fileleri sarsan Lincoln, 2 gol 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

JESUS'UN 2 SARI KARTI BULUNUYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko ile oynanacak rövanş maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunuyor.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam Dinamo Kiev ile oynanan maçtan sonra Kadıköy'deki Slovacko karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

GUSTAVO HENRIQUE KARARI!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, Ümraniyespor maçında gösterdiği performansla tepki çekmişti.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Teknik direktör Jorge Jesus'un Slovacko karşılaşması öncesi Brezilyalı savunmacı ile ilgili kararı belli oldu.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

YENİDEN 11'DE!
Portekizlı çalıştırıcının, Gustavo Henrique'ye yeniden ilk 11'de forma vereceği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

Bir diğer yeni transfer Luan Peres'in ise müsabakada yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı muhtemel 11'i;
"Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln Henrique, Valencia."

DİĞER
Avrupa'da dengeyi değiştiren transfer! Barcelona Manchester City'nin yıldızını kadrosuna katıyor...
TFF'den tartışmalara nokta: 21 yabancı uygulaması söz konusu değil
Büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor
Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Menajeri resmen duyurdu! Ayrılık...
Olay hamle! Fırtına Fener'in yıldızını istiyor
Kurye filminin konusu nedir?
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? 11:06
TFF'den yabancı sayısı açıklaması! TFF'den yabancı sayısı açıklaması! 10:51
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! Maaş... G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! Maaş... 10:49
Büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor Büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor 10:46
Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol... Mesut Özil şoku yaşadı! Tam 7 gol... 10:43
Fenerbahçe - Slovacko rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? 10:24
Daha Eski
Libertadores Kupası'nda ilk yarı finalist Flamengo! Libertadores Kupası'nda ilk yarı finalist Flamengo! 10:10
Efe Ünver: Şampiyonluğun peşinde Efe Ünver: Şampiyonluğun peşinde 10:02
Olay hamle! Fırtına Fener'in yıldızını istiyor Olay hamle! Fırtına Fener'in yıldızını istiyor 10:02
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? 10:02
İşte F.Bahçe'de madde madde yapılan hatalar! Crespo, Zajc... İşte F.Bahçe'de madde madde yapılan hatalar! Crespo, Zajc... 09:49
Pjanic sürprizi! Çebi'den şoke eden yanıt Pjanic sürprizi! Çebi'den şoke eden yanıt 09:26