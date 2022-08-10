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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2 golünde Enner Valencia imzası vardı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılacak iddialarının ardından açıklama geldi. Enner Valencia'nın menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:37
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Teknik Direktör Jorge Jesus'un kadrodaki değişmez isimlerinin başında gelen Ekvatorlu yıldız Enner Valencia, Ümraniyespor müsabakasında da ilk 11'deki yerini alırken ilk 45 dakikada attığı gollerle takımını sırtladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'e kaybederek elenen Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın kaçırdığı penaltı çok konuşulmuş ve 32 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken taraftarın tepkisine maruz kalmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

KAÇIRDIĞI PENALTI SONRASI YUHALANDI

Kiev karşısında takımına penaltı kazandıran ancak atışta rakip kaleciyi geçemeyen Enner Valencia, oyundan alınırken sarı lacivertli taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Çekya temsilcisi Slovacko ile oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazanırken maçı boş geçen ancak oyunuyla övgü alan Ekvatorlu yıldız, Ümraniyespor maçında ise gol patlaması yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

BU KEZ HATA YAPMADI VE TARAFTARI SEVİNDİRDİ

Maçın ilk devresinde kazanılan penaltı atışında topun başına geçen 32 yaşındaki oyuncu, kaleci Serdar Kırıntılı'yı mağlup ederken takımını öne geçirdi ve Kiev maçında kaçırdığı penaltı sonrası taraftarın gönlünü aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Bu golle yetinmeyerek bir kez daha Fenerbahçe'yi öne geçiren Valencia, bu kez Diego Rossi'nin asistinde ağları havalandırarak duble yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

ALTI GOLÜN ÜÇÜ PENLATIDAN

Fenerbahçe'nin 2022/23 Süper Lig sezonundaki ilk iki gollünü Ümraniyespor ağlarına gönderen Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son altı golün üçünü penaltı vuruşuyla kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

SEMİH ŞENTÜRK'TEN SONRA İLK

OPTA verilerine göre, Enner Valencia, Ağustos 2010'dan (Semih Şentürk; 2 gol vs Antalyaspor) bu yana Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe formasıyla 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

MENAJERİ KONUŞTU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı da iddia edilen Enner Valencia'nın menajeri açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Ekvador basınına konuşan menajer ayrılık iddialarını da yanıtladı. İşte o sözler:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

"Enner ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük ve en azından bu sezon kalmanın en iyisi olduğu sonucuna vardık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Enner, Fenerbahçe'nin kaptanı, ki bu hiç de küçük bir şey değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Yönetimle, takım arkadaşlarıyla ve yeni teknik direktörle olan iyi ilişkileri, kalması için istikrar sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Başkanla sözleşme yenileme konusunu da görüşüyüruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama!

Öncelik Fenerbahçe'de 2 veya 3 yıl daha kalması yönünde"

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