FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Jorge Jesus ile birlikte yükselişe geçen ve bir anda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden kesik yemişti.
Jorge Jesus ile birlikte yükselişe geçen ve bir anda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden kesik yemişti.
Portekizli hoca, 23 yaşındaki orta sahayı Ümraniyespor maçında ikinci yarıda oyuna almıştı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maça ikinci yarıda dahil olan İsmail Yüksek, oyuna girer girmez dinamizmi ile alkış almıştı.
Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin orta saha kurgusunun çokça eleştirildiği Ümnraniyespor mücadelesinin ardından Jorge Jesus'un 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden ilk 11'e monte edeceği belirtildi.
İSMAİL YÜKSEK İLE HAREKETLİK GELDİ
İsmail Yüksek, Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçına ikinci yarının başında Willian Arao'nun yerine dahil olmuş ve orta sahadaki dinamik oyunu ile taraftarlardan alkış almıştı.
İsmail Yüksek'in ilk 11'de olmamasına da birçok Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti.
DINAMO KIEV MAÇLARINDA HEM ÖVÜLDÜ HEM YERİLDİ
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçlara performansıyla damga vuran İsmail Yüksek oldukça konuşulmuştu.
Polonya'daki ilk maçta taraftarın övgüsünü toplayan 23 yaşındaki futbolcu çok başarılı bir oyun ortaya koymuştu.
Kadıköy'deki ikinci maça da çok iyi başlayan İsmail Yüksek, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakmış ve eleştirilmişti.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı.
Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.
2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.
1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.