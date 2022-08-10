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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Hazırlık maçlarında Jesus'un vazgeçilmezi olan İsmail, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kesik yemişti. Yıldız futbolcu ile ilgili karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Jorge Jesus ile birlikte yükselişe geçen ve bir anda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden kesik yemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Portekizli hoca, 23 yaşındaki orta sahayı Ümraniyespor maçında ikinci yarıda oyuna almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Fenerbahçe'nin Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maça ikinci yarıda dahil olan İsmail Yüksek, oyuna girer girmez dinamizmi ile alkış almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin orta saha kurgusunun çokça eleştirildiği Ümnraniyespor mücadelesinin ardından Jorge Jesus'un 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden ilk 11'e monte edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

İSMAİL YÜKSEK İLE HAREKETLİK GELDİ

İsmail Yüksek, Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçına ikinci yarının başında Willian Arao'nun yerine dahil olmuş ve orta sahadaki dinamik oyunu ile taraftarlardan alkış almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

İsmail Yüksek'in ilk 11'de olmamasına da birçok Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

DINAMO KIEV MAÇLARINDA HEM ÖVÜLDÜ HEM YERİLDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçlara performansıyla damga vuran İsmail Yüksek oldukça konuşulmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Polonya'daki ilk maçta taraftarın övgüsünü toplayan 23 yaşındaki futbolcu çok başarılı bir oyun ortaya koymuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Kadıköy'deki ikinci maça da çok iyi başlayan İsmail Yüksek, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakmış ve eleştirilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek kararı!

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

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