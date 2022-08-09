Valencia’dan duble

Fenerbahçe'de gecenin adamı Enner Valencia idi... Takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan Ekvadorlu oyuncu biri penaltıdan attığı iki golle kalitesini gösterdi. Fenerbahçe'nin 2022/23 Süper Lig sezonundaki ilk golünü Ümraniyespor ağlarına gönderen yıldız isim, Ağustos 2010'dan (Semih Şentürk; 2 gol&Antalyaspor) bu yana Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe formasıyla 2+ gol atan ilk oyuncu oldu. Kiev maçında kaçırdığı penaltıyı bu kez atışı gole çevirerek unutturan Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son beş golün üçünü penaltı vuruşuyla kaydetti. Jesus, Valencia'yı 63'te oyundan çıkardı. Taraftarlar bu karara sosyal medyada tepki gösterdi.



İKİ KAT MÜCADELE ETMELİYİZ



Valencia, "Kazanma parolasıyla sahaya çıkmıştık. Ama mümkün olmadı. Rakibimiz sahada çok iyi bastı. Bizim çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu sezon zor olacak. Herkesin iki kat mücadele etmesi gerekiyor. Şampiyon olmak için savaşacağız" diye konuştu.