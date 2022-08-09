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Uğurlu’nun kararları tartışıldı

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleye hakem kararları damgasını vurdu. Kadıköy'deki karşılaşmanın birçok pozisyonunda VAR'a başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tartışılan kararlara imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Uğurlu’nun kararları tartışıldı
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleye hakem kararları damgasını vurdu. Kadıköy'deki karşılaşmanın birçok pozisyonunda VAR'a başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tartışılan kararlara imza attı. İki takımın da eleştirilerine neden oldu. F.Bahçe, özellikle 73. dakikada meydana gelen penaltı pozisyonunun dışarıda olduğuna uzun süre itirazlarda bulundu. Ümraniyespor ise Enner Valencia'nın 22'de sarı kart gördüğü pozisyona kırmızı kart bekledi.
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