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Maximum pazarlık

Kanarya'nın Maxi Gomez için Valencia'ya yaptığı ilk teklif düşük bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 7-8 milyon euro+bonuslar önerdiği belirtilmişti. İspanyol basını, Valencia'nın teklifin arttırılmasını beklediğini dile getirirken, Maxi Gomez'in ise Valencia'dan ayrılmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Maximum pazarlık
Kanarya'nın Maxi Gomez için Valencia'ya yaptığı ilk teklif düşük bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 7-8 milyon euro+bonuslar önerdiği belirtilmişti. İspanyol basını, Valencia'nın teklifin arttırılmasını beklediğini dile getirirken, Maxi Gomez'in ise Valencia'dan ayrılmak istediğini yazdı. 25 yaşındaki Uruguaylı forvet ile 2.5 milyon euro yıllık garanti ücrete anlaşan Fenerbahçe'nin Valencia'ya yaptığı teklifini yenilemesi bekleniyor.
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