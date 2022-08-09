Fenerbahçe Nemanja Bjelica transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, NBA'de forma giyen eski oyuncusu Nemanja Bjelica'nın transferini duyurdu.

İşte o açıklama;

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2013-2015 yılları arasında da formamızı giyen, son olarak NBA takımlarından Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa basketbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nemanja Bjelica (2.09, 1988) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır.

Nemanja Bjelica kimdir?

9 Mayıs 1988 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Nemanja Bjelica, basketbola 2007-2008 sezonunda Avusturya'nın Arkadia Traiskirchen takımında başladı.

Bu tecrübenin ardından 2008 yazında ülkesine dönen ve Kızılyıldız ile anlaşan Bjelica, iki sezon boyunca bu ekip için ter döktü.

Başarılı oyuncu, 2010 yılında NBA Draft'ında 35. sıradan Washington Wizards tarafından seçildi. Nemanja, 2010 yazında İspanya'nın Saski Baskonia ekibine transfer oldu ve üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi.

Nemanja Bjelica, 2013-14 sezonunda Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Ülker'e transfer oldu.

Nemanja, formamızı giydiği iki sezon boyunca harika bir performans ortaya koyarken, takımımızla 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2014 yılında ise Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşadı. Sırp yıldızımız, 2014-15 sezonunda EuroLeague'de ilk kez Final Four oynama başarısı gösteren Fenerbahçemizin en etkili isimlerinden biriydi. 29 maçta forma giydiği EuroLeague'de 12.1 sayı, 8.5 ribaund, 1.9 asist, 1.3 top çalma istatistikleri yakalayan Bjelica, EuroLeague'de normal sezonun MVP'si olurken, aynı zamanda da EuroLeague'de sezonun en iyi beşinde kendisine yer buldu.

Geçirdiği harika sezonunda ardından şansını NBA'de deneme kararı alan Bjelica, Minnesota Timberwolves ile anlaşarak takımımızdan 2015 yazında ayrıldı. 2015-18 yılları arasında Minnesota'da, 2018-21 yılları arasında ise Sacramento'da forma giyen Bjelica, 2021'in mart ayında ise Miami Heat'e geçti.

Yıldız oyuncumuz, son olarak 2021-22 sezonunda Golden State Warriors forması giydi ve bu takımla birlikte NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Nemanja Bjelica, kariyeri boyunca 102 EuroLeague, 449 NBA maçında forma giydi.

Başarılı forvet, aynı zamanda 2009 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı formasını defalarca giydi. Bjelica, ülkesinin milli takımıyla 2009 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Nemanja Bjelica, EuroLeague MVP'si olarak ayrıldığı Fenerbahçe formasına "NBA şampiyonu" olarak geri dönüyor. Avrupa basketbolunun son dönemine damga vuran isimlerden olan ve çok yönlü oyunuyla dikkatleri çeken Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonunda en büyük kozlarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Nemanja Bjelica'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"