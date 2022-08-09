Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ümraniyespor maçı sonrası taraftarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın hakemlerini eleştirerek, "Burada 2 tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri. 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister. Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez" dedi.

Ümraniyespor'un penaltısı için, "Bana da net dışarıda olarak geldi pozisyon. Ancak hakemin kötü olması, oynadığımız futbolun kötü olmasından dolayı bizi aldatmasın" diyen Ali Koç, Maxi Gomez sorusuna ise, "Biz transferde imzalar atılmadan hiç konuşmuyoruz. Maxi Gomez'e kadar kimler yakıştırıldı. Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacak" ifadelerini kullandı...

Koç maçın sonlarında tribünde bir taraftarla tartıştı.