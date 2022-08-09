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Fenerbahce 90+3’te döndü!

Sarı-lacivertliler, Valencia ile iki kez öne geçtiği maçta ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a karşı bir puanı uzatmalarda Berisha ile kurtardı. Konuk ekibin sayılarını Glumac, Gheorghe ve Mrsic attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Fenerbahce 90+3’te döndü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı... Gol düellosuna sahne olan maçta perdeyi Valencia açtı. Ekvadorlu oyuncu, 19'da VAR uyarısıyla kazanılan penaltı atışını gole çevirerek, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 29'da Lenjani'nin ortasında Glumac kafa ile topu Altay'ın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-1. Devrenin son düdüğü beklenirken Rossi'nin ortasına Valencia dokundu, Fenerbahçe içeriye 2-1 önde gitti.

HEYECAN FIRTINASI YAŞANDI

İkinci yarıda Fenerbahçe farkı artırmayı umarken, HangiKredi Ümraniyespor skoru yeniden eşitledi. 67'de Gheorghe kornerden gelen topu Altay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-2. 70'de Peres, Onur'u ceza sahasına girerken indirince konuk ekip penaltı kazandı. 73'te atışı kullanan Mrsic, skoru 2-3'e getirdi. 90+3'te Mergim Berisha ceza sahasında yerden sert bir vuruşla skoru belirledi: 3-3... Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kanarya, ilk maçta ligin yenisi Ümraniyespor'a puan kaptırdı.

ALTAY İYİ BAŞLADI SONRA 3 GOL YEDİ

Dizindeki sakatlığı geçen Altay Bayındır bir maçlık aradan sonra kaleyi Ertuğrul Çetin'den devraldı... Sarı-lacivertli kaleci henüz birinci dakikada Geraldo'nun karşı karşıya vuruşunda topu sol eliyle çelerek mutlak bir golü önledi. Ancak aynı Altay, Glumac ve Mrsic'in köşeyi bulan vuruşları ile penaltıda çaresiz kaldı. Beraberlik nedeniyle üzüntü yaşadı.

JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Jorge Jesus, son oynadıkları Slovacko maçına göre ilk onbirde 3 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı kalede yeniden sakatlığı geçen Altay'a şans verirken, Zajc'ın yerine King'e görev verdi. Osayi'yi de sürpriz şekilde kulübeye çekip savunmada Brezilyalı yeni transfer Luan Peres'i oynattı. Peres sol bekte görev alırken, Ferdi sağ beke geçti.

EKSİKLER FAZLAYDI

Kanarya'da yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski kadroya giremedi. Sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare de maç kadrosunda yer almadı.

PERES'DEN 'KÖTÜ' SİFTAH

Fenerbahçe'de yeni transfer Luan Peres ilk kez forma giydi. Esasen stopere transfer edilen Brezilyalı oyuncuya, Jorge Jesus sol bekte şans verdi. Vasatı geçemeyen Peres yaptırdığı penaltı ile sınıfta kaldı... Sarı- lacivertlilerde; Gustavo Henrique, Joshua King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor da ilk kez bir lig maçında Kadıköy'de taraftarın huzuruna çıktı.

EMRE MOR'DAN SES VAR GÖRÜNTÜ YOK!

Emre Mor, Fenerbahçe'nin hücumda ilk yarıdaen etkili ismiydi... 25 yaşındaki oyuncu özellikle driplingleri ve çalımlarıyla rakiplerini hallaç pamuğu gibi attı. Tribünleri pekçok kez ayağa kaldıran yıldız oyuncu, son vuruşları+pasları iyi yapamayınca çabası sonuçsuz kaldı. Mor yorulunca ikinci yarıda oyundan alındı.

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