Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçıyla ilgili flaş yorum! "Gollerde hakem hataları vardı"

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçıyla ilgili flaş yorum! "Gollerde hakem hataları vardı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçıyla ilgili flaş yorum! "Gollerde hakem hataları vardı"
Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyonun içinde VAR hakemleri de var. Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar. Ama attıkları 3 golde de hakem hatası var. İlk golde Glumac kafayı vuruyor, top Altay'ın sağından kaleye doğru giderken ofsayttaki Ümraniyeli oyuncu topa doğru hamle yapıyor. Hareketleri, jestleri, vücut diliyle topla oynamak istiyor, kaleci Altay'a çok yakın olmasa da müdahale ediyor ve şaşırtıyor. Çok net bir ofsayt... VAR hakeminin yapması gereken; Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyarıp yan hakemiyle birlikte pozisyonu izlemesiydi. Ama yapmadılar. Ümraniye'nin ikinci golünden önce verilen korner yanlış. Yardımcı hakemin sadece ve sadece 4-5 metre önünde. Top Ümraniyeli oyuncudan çıkıyor. Aut olması gerekirken korner veriliyor. Kornerden dönen topta da Ümraniye'nin beraberlik golü geliyor. Ümraniye'nin üçüncü golü bir penaltı... Ama hareket çizginin hemen dışında. Direkt serbest vuruş olması lazım ama F.Bahçeli oyuncunun da bariz gol şansını engellemesinden dolayı kırmızı kart alması lazım. Fakat Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemlerinin kafasında öyle tilkiler var ki çizginin dışındaki faulü penaltı olarak değiştiriyorlar ama F.Bahçeli oyuncuyu oyundan atamıyorlar. İlk haftadan operasyonlar başladı. Bu organizasyonun içinde sadece sahadaki hakemler değil VAR odasındaki şahıslar da var.

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