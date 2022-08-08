TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde bomba bir gelişme yaşanmıştı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde bomba bir gelişme yaşanmıştı.
Fenerbahçe'de forvet hattına kaliteli bir golcüyü dahil etmek isteyen kurmaylar gündemine Edinson Cavani'yi almıştı.
Sarı-lacivertlilerin bonservisini elinde bulunduran Edinson Cavani ile anlaşma sağladığı belirtilmişti.
Sarı-lacivertliler, Uruguaylı santraforu transfer için ikna etmişti.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Edinson Cavani'nin aklını Unai Emery'nin çaldığı belirtilmişti.
GALATASARAY DA DEVREDEYDİ
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Edinson Cavani için Galatasaray'da devreye girmişti.
Yıldız futbolcu Seferovic transferinin ardından listeye eklenen isim olmuştu.
YENİ ADRESİ DUYURULDU
İspanyol basınında yer alan haberde, Edinson Cavani'nin yeni adresi duyuruldu.
Boca Juniors'a imza atması beklenen yıldız futbolcudan 'U dönüşü' geldi.
Cavani'nin Villarreal'e imza atmaya yakın olduğu bildirildi.
Edinson Cavani geçtiğimiz sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlandı.
Uruguaylı oyuncu 20 müsabakada sadece 910 dakika sahada kalabildi.
Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 35 yaşındaki golcü rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve 1 asist yaptı.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
Danubio'da futbola başlayan Edinson Cavani daha sonra Palermo, Napoli, Paris Saint Germain ve Manchester United'da forma giydi.
Uruguaylı oyuncu için Paris Saint Germain, 2013-2014 sezonu başında 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Uruguaylı golcü, Premier Lig devinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.