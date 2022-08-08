Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray transferleriyle dikkat çekmiş ve birçok ismi transfer listesine eklemişti. Ezeli rakiplerin listesinde olan yıldızlardan biride Edinson Cavani olmuştu. İspanyol basını Uruguaylı futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde bomba bir gelişme yaşanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de forvet hattına kaliteli bir golcüyü dahil etmek isteyen kurmaylar gündemine Edinson Cavani'yi almıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin bonservisini elinde bulunduran Edinson Cavani ile anlaşma sağladığı belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertliler, Uruguaylı santraforu transfer için ikna etmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Edinson Cavani'nin aklını Unai Emery'nin çaldığı belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Edinson Cavani için Galatasaray'da devreye girmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Yıldız futbolcu Seferovic transferinin ardından listeye eklenen isim olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ DUYURULDU

İspanyol basınında yer alan haberde, Edinson Cavani'nin yeni adresi duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Boca Juniors'a imza atması beklenen yıldız futbolcudan 'U dönüşü' geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Cavani'nin Villarreal'e imza atmaya yakın olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Edinson Cavani geçtiğimiz sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Uruguaylı oyuncu 20 müsabakada sadece 910 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 35 yaşındaki golcü rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Danubio'da futbola başlayan Edinson Cavani daha sonra Palermo, Napoli, Paris Saint Germain ve Manchester United'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Uruguaylı oyuncu için Paris Saint Germain, 2013-2014 sezonu başında 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

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