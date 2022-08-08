SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'u ağırladı.

Karşılaşma 3-3'lük skorla berabere sonuçlandı.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincol Henrique açıklamalarda bulundu.

İŞTE LINCOLN HENRIQUE'NİN AÇIKLAMALARI

"Maalesef futbol böyle. Bugün ligin ilk maçı, en iyi şekilde çalışıp hatalarımızı telafi etmeliyiz. Fenerbahçe'deyiz, Fenerbahçe çok büyük bir takım ama takımın büyüklüğü sahada yetmiyor, savaşmanız gerekiyor. Hatalarımızı giderip iyi sonuçlar almak istiyoruz."