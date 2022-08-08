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Sahne Fenerbahçe'nin! İşte Jorge Jesus'un Ümraniyespor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu Kadıköy'de açıyor. Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Ülker Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, lige 3 puanla başlamak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus zorlu mücadelede sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Sahne Fenerbahçe'nin! İşte Jorge Jesus'un Ümraniyespor maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında bugün ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında geçtiğimiz hafta Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, lige de 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Avrupa maçlarında görev almayan yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde ilk kez taraftarın huzurunda olacak.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia

Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb

KANARYA'DA TAM 5 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de ilk lig maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Bireysel çalışmalar gerçekleştiren İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

LINCOLN YİNE EN BÜYÜK KOZ
Ümraniye maçında gözler Lincoln Henrique'de olacak. Sambacı, Slovacko'ya birisi frikikten attığı 2 uzak mesafe golüyle taraftarı mest etmişti. Forvette bugün de Valencia'nın oynaması bekleniyor. Kanatlarda Emre ile Rossi favori. Jesus, ön liberoda Zajc ile İsmail'den birisini tercih edecek. Altay kaleyi devralacak. Luan Peres ise forma bekliyor.

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