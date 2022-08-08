Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası ilginç yorum! "Fenerbahçe iyi yoldayız"

Jorge Jesus Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası ilginç yorum! "Fenerbahçe iyi yoldayız"

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazanamadık ancak sonuna kadar savaştık maçı çevirebilmek için." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 00:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 00:37
Jorge Jesus Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası ilginç yorum! "Fenerbahçe iyi yoldayız"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada istediklerini yapamadıklarını belirten Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"3 gol attık ancak 3 gol yedik. Bugün istediklerimizi yapamadık. Rakibimizin hakkını vermemiz lazım. Duran topları çok iyi çalışmışlar. Lig uzun bir maraton. Önümüze bakacağız ve inanmaya devam edeceğiz.

İki kulvarda mücadele etmek istiyorsanız bu tarz yorgunluklar olabiliyor. Bazı oyuncular diğerleri gibi kolay kolay toparlayamıyorlar.

İyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazanamadık ancak sonuna kadar savaştık maçı çevirebilmek için. Bugünü unutup perşembe günü oynayacağımız Avrupa kupası maçına odaklanmamız gerek"

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