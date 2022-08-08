Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu kritik maçta düdük çalacak. Fenerbahçe'de bu müsabaka öncesinde 5 eksik bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak 3 puan ile lige başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia

Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb

JORGE JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINI OYNAYACAK

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!
Burak Sergen ile Toprak Sergen'in acı günü! Hayatını kaybeden babaları Semih Sergen'i son yolculuğuna uğurladılar: "Doya doya baba diyemedim"
Kartal Madrid'in golcüsüne talip!
Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu!
Szalai'nin yerine geliyor! F.Bahçe'ye Sambacı stoper
İşte KPSS yeni sınav tarihleri...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer itirafı! Süper Lig'den de teklifler vardı Transfer itirafı! Süper Lig'den de teklifler vardı 17:16
İslami Dayanışma Oyunları'na 4 bin 200 sporcu katılacak İslami Dayanışma Oyunları'na 4 bin 200 sporcu katılacak 16:38
Mert Çetin: Süper Lig'den teklif... Mert Çetin: Süper Lig'den teklif... 16:29
G.Saray Merve Uygül'ü transfer etti G.Saray Merve Uygül'ü transfer etti 16:24
Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu oldu Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu oldu 16:21
F.Bahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 16:09
Daha Eski
Cicaldau'ya sürpriz talip! Cicaldau'ya sürpriz talip! 16:09
Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi... Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi... 16:06
F.Bahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu! F.Bahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu! 16:00
Kartal Madrid'in golcüsüne talip! Kartal Madrid'in golcüsüne talip! 15:21
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi 14:56
Fırtına'da yerli harekatı! Fırtına'da yerli harekatı! 14:05