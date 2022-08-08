Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet...

İlk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrası sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında da konuşan Koç, taraftarların beklediği yeni forvet için şunları söyledi:

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız.

Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül'e kadar süremiz var. Bekleyeceğiz.

İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor.

Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı."