Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet...

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet...

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi, Jorge Jesus ve transfer hakkında konuşan Koç "Forvet en pahalı pozisyon. Eylül'e kadar süremiz var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 00:48
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet...

İlk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrası sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında da konuşan Koç, taraftarların beklediği yeni forvet için şunları söyledi:

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız.

Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül'e kadar süremiz var. Bekleyeceğiz.

İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor.

Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transfer için peşinden koşmuştu! Alexis Sanchez’in yeni adresi belli oldu…
Son dakika: Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi!
F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi!
Kadıköy'de bir penaltı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi!
Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda!
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (8 Ağustos)
İşte KPSS yeni sınav tarihleri...
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... 00:47
Fenerbahçe'den Ümraniyespor maçı sonrası penaltı kararına tepki! Fenerbahçe'den Ümraniyespor maçı sonrası penaltı kararına tepki! 00:45
Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! 00:23
"Hatalarımızı telafi etmeliyiz" "Hatalarımızı telafi etmeliyiz" 00:20
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz" "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 00:17
F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! 23:51
Daha Eski
Kadıköy'de bir penaltı daha! Kadıköy'de bir penaltı daha! 23:32
Toroğlu'dan dikkat çeken Emre Mor yorumu! Toroğlu'dan dikkat çeken Emre Mor yorumu! 22:56
VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon 22:11
G.Saray Rezerv Lig'de Antalyaspor'u mağlup etti G.Saray Rezerv Lig'de Antalyaspor'u mağlup etti 21:55
Fenerbahçe - Ümraniyespor | CANLI Fenerbahçe - Ümraniyespor | CANLI 21:39
Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog 21:36