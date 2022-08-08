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FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak 3 puan ile lige başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia

Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb

JORGE JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINI OYNAYACAK

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

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