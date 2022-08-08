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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı | Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle | FB maçı canlı

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarıyla sezonu erken açan Fenerbahçe, evinde ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, Jorge Jesus yönetiminde ilk maçtan 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor ise Recep Uçar yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe Ümraniyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:10
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı | Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle | FB maçı canlı

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak 3 puan ile lige başlamak istiyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor ise lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.


FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, A. Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlıyor.

JORGE JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan yeni transfer Luan Peres de, Kadıköy'deki ilk maçında taraftarla buluştu.

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