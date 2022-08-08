Alex de Souza'dan Arda Güler'e 10 numara mesajı!

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde efsane isimlerin giydiği formayı bu sezon 17 yaşındaki Arda Güler terletecek.

Arda Güler'in 10 numaralı formayı alması büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'ten de flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Başarılar Arda Güler" yazdı.

İşte o paylaşım: