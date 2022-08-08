Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan Arda Güler'e 10 numara mesajı!

Alex de Souza'dan Arda Güler'e 10 numara mesajı!

Fenerbahçe'de Arda Güler'in 10 numaralı formayı almasının ardından Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli takımın 10 numaralı formasını yıllarca sırtında taşıyan Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:17
Alex de Souza'dan Arda Güler'e 10 numara mesajı!

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde efsane isimlerin giydiği formayı bu sezon 17 yaşındaki Arda Güler terletecek.

Arda Güler'in 10 numaralı formayı alması büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'ten de flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Başarılar Arda Güler" yazdı.

İşte o paylaşım:

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