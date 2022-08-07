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TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni adresi merak edilen Jose Sosa'nın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adı Süper Lig takımlarıyla da anılan deneyimli futbolcunun yeni takımı belli oldu. Josa Sosa'nın yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 23:56
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

2020 yılında sarı-lacivertlilere gelen Arjantinli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Kanarya'da Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmadı.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

37 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesinin ardından takım arayışlarına başlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Süper Lig'den de talipleri olan Jose Sosa'nın transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
El Dia'nın haberine göre; Jose Sosa'nın Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Deneyimli oyuncunun yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Jose Sosa, ön libero ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Arjantinli futbolcu, ülkesinin milli takımında 19 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Avrupa'da da dev kulüplerde oynadı.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Bayern Münih, Napoli ve Milan gibi önemli takımların formasını terletti.

TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Jose Sosa kariyerinde toplam 563 maçta görev yaptı.

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