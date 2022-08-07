TRANSFER HABERİ: Jose Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu.
2020 yılında sarı-lacivertlilere gelen Arjantinli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Kanarya'da Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmadı.
37 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesinin ardından takım arayışlarına başlamıştı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
El Dia'nın haberine göre; Jose Sosa'nın Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Deneyimli oyuncunun yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Jose Sosa, ön libero ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Arjantinli futbolcu, ülkesinin milli takımında 19 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.
Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Avrupa'da da dev kulüplerde oynadı.
Bayern Münih, Napoli ve Milan gibi önemli takımların formasını terletti.
Jose Sosa kariyerinde toplam 563 maçta görev yaptı.
Bu karşılaşmalarda 65 gol ve 105 asistlik performans sergiledi.
Jose Sosa'nın güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.
Futbol hayatına Estudiantes'te başlayan Sosa, ilk takımına geri dönmüş olacak.