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Jesus bizzat beni aradı!..

Flamengo'nun futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, Jorge Jesus'un Willian Arao ve Gustavo Henrique transferleri sırasında kendisini aradığını açıkladı... İşte Braz'ın o sözleri: "F.Bahçe transferler konusunda zorlanıyordu. Jesus, Arao ve Gustavo konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu. Ona, transferde sorun yaratmayacağımı söyledim. Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde yardımcı oldum."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Jesus bizzat beni aradı!..
Flamengo'nun futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, Jorge Jesus'un Willian Arao ve Gustavo Henrique transferleri sırasında kendisini aradığını açıkladı... İşte Braz'ın o sözleri: "F.Bahçe transferler konusunda zorlanıyordu. Jesus, Arao ve Gustavo konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu. Ona, transferde sorun yaratmayacağımı söyledim. Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde yardımcı oldum."
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