Jesus bizzat beni aradı!..

Flamengo'nun futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, Jorge Jesus'un Willian Arao ve Gustavo Henrique transferleri sırasında kendisini aradığını açıkladı... İşte Braz'ın o sözleri: "F.Bahçe transferler konusunda zorlanıyordu. Jesus, Arao ve Gustavo konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu. Ona, transferde sorun yaratmayacağımı söyledim. Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde yardımcı oldum."
Flamengo'nun futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, Jorge Jesus'un Willian Arao ve Gustavo Henrique transferleri sırasında kendisini aradığını açıkladı... İşte Braz'ın o sözleri: "F.Bahçe transferler konusunda zorlanıyordu. Jesus, Arao ve Gustavo konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu. Ona, transferde sorun yaratmayacağımı söyledim. Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde yardımcı oldum."