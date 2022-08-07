Hemen hazırlandım!

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü hep biliyordum.

Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Marsilya transferime izin verdiğinde hemen İstanbul'a gelmek için hazırlanmaya başladım.

Hırslı ve istekli bir oyuncuyum. 90 dakika sahada elimden gelen her şeyi yaparım.

Bir aydır Marsilya ile çalışıyordum. Fizik olarak iyi durumdayım. Maça çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz.

Gustavo Henrique ile Santos'ta 1 yıl birlikte oynadık. O ve Arao gibi oyuncuların burada olması benim için avantaj.