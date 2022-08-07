Haberler Fenerbahçe Hemen hazırlandım!

Hemen hazırlandım!

Luan Peres, “F.Bahçe’nin büyüklüğünü biliyordum. Marsilya transferime izin verince hemen hazırlanmaya başladım” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Hemen hazırlandım!

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü hep biliyordum.

Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Marsilya transferime izin verdiğinde hemen İstanbul'a gelmek için hazırlanmaya başladım.

Hırslı ve istekli bir oyuncuyum. 90 dakika sahada elimden gelen her şeyi yaparım.

Bir aydır Marsilya ile çalışıyordum. Fizik olarak iyi durumdayım. Maça çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz.

Gustavo Henrique ile Santos'ta 1 yıl birlikte oynadık. O ve Arao gibi oyuncuların burada olması benim için avantaj.

DİĞER
En zeki 6 burç belli oldu! Astrolojiyle ilgilenenler dikkat
Mehmet Dinçerler'in dekolte yasağına Hadise'de ültimatom! 30 yıllık...
Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Shakhtar'ın yıldızı için yeni teklif!
Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti 01:35
Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! 01:35
Monaco deplasmanda güldü! Monaco deplasmanda güldü! 01:35
Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! 01:35
Mainz Onisiwo ile kazandı! Mainz Onisiwo ile kazandı! 01:35
Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! 01:34
Daha Eski
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 01:34
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 01:34
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 01:34
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 01:34
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!" "Beşiktaş beni tatmin etmedi!" 01:33
Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." 01:33