Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Slovacko'yu sahasında rahat geçen Feenrbahçe gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Slovacko'yu sahasında rahat geçen Feenrbahçe gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk hafta maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Kanarya Jesus önderliğinde lige 3 puanla başlamak istiyor.
Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin bir geleneği haline gelen ilk haftada 3 puan alma serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.
Sarı lacivertlilerde lig başlamasına rağmen golcü arayışı sürüyor.
Listenin ilk sırasında Maxi Gomez var.
Kanarya'nın golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor.
Ancak sarı lacivertliler için golcü haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Fenerbahçe için bir golcü iddiası da İtalya'dan geldi...
Sarı-lacivertlilerin, AZ Alkmaar'ın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis'i gündeme aldığı belirtildi.
23 yaşındaki oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun süredir izlendiği ve not edildiği bildirildi.
Genç oyuncu, geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro'ya Willem II'den geldiği AZ'de 51 maça çıkıp, 25 gol+6 asistlik skor katkısı sağladı.
Kanarya'nın golcü transferini kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.