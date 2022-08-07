Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Bir golcü iddiası da İtalya'dan geldi... Sarı-lacivertlilerin, AZ Alkmaar'ın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis'i gündeme aldığı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun süredir izlendiği ve not edildiği bildirildi. İtalyan basını, Salernitana'nın 8 milyon euro artı bonus teklif ettiği Pavlidis için Fenerbahçe, Ajax ve Lecce'nin de girişimleri olduğunu yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Slovacko'yu sahasında rahat geçen Feenrbahçe gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk hafta maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Kanarya Jesus önderliğinde lige 3 puanla başlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin bir geleneği haline gelen ilk haftada 3 puan alma serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Sarı lacivertlilerde lig başlamasına rağmen golcü arayışı sürüyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Listenin ilk sırasında Maxi Gomez var.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Kanarya'nın golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Ancak sarı lacivertliler için golcü haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Fenerbahçe için bir golcü iddiası da İtalya'dan geldi...

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

Sarı-lacivertlilerin, AZ Alkmaar'ın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis'i gündeme aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

23 yaşındaki oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun süredir izlendiği ve not edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!

İtalyan basını, Salernitana'nın 8 milyon euro artı bonus teklif ettiği Pavlidis için Fenerbahçe, Ajax ve Lecce'nin de girişimleri olduğunu yazdı.

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