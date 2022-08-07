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Fenerbahçe Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında yarın akşam konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:30
Fenerbahçe Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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