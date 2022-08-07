Dursun için sıradalar

Geçen sezon ligde 15 gol atan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle kulübeye oturmuştu. Golcü oyuncunun menajerinin, yönetimle görüşeceği bildirildi. Ayrılma kararı alması halinde Union Berlin'in teklif yapacağı; Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un da pusuda olduğu iddia edildi.
Geçen sezon ligde 15 gol atan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle kulübeye oturmuştu. Golcü oyuncunun menajerinin, yönetimle görüşeceği bildirildi. Ayrılma kararı alması halinde Union Berlin'in teklif yapacağı; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'un da pusuda olduğu iddia edildi.