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TRANSFER HABERLERİ | Göztepe Fenerbahçe'den 3 oyuncuya daha talip!

Son dakika haberleri... Göztepe ile Fenerbahçe arasında transfer rüzgarları esiyor. Son olarak İrfan Can Eğribayat'ı Göztepe'den kadrosuna katan ve altyapısından Emir Ortaka'yı İzmir ekibine kiralık olarak gönderen Kanarya ile sarı-kırmızılı takımda flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Spor Toto 1. Lig ekibinin sarı-lacivertlilerden Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya'ya talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:03
TRANSFER HABERLERİ | Göztepe Fenerbahçe'den 3 oyuncuya daha talip!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe transferde işbirliği yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-lacivertlilere kiraladı. Fenerbahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe'nin 3 oyuncu daha istediği bildirildi.

Göztepe yönetiminin Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilendiği ifade edildi. Üç futbolcuyu da kiralamak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Göztepe'nin önemli mesafe katettiği vurgulandı. Fenerbahçe teknik ekibinin de Tiago, Burak ve Muhammed'in deneyim kazanmaları için oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi.

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