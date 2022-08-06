Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro mühendisliği açısından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya katılan isimlerle birlikte takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha mevkiinde kadroda yoğunluk yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Portekizli futbolcu Miguel Crespo'ya tekliflerin olduğu ve kulübün değerlendirdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:05
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle katılan Miguel Crespo gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Bu sezon Jorge Jesus tarafından daha çok hamle oyuncusu olarak tercih edilen Portekizli futbolcuya Villarreal talip oldu.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

MIGEUL CRESPO'YA DEV TEKLİF

Askam.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; İspanyol temsilcisi Villarreal Miguel Crespo ile uzun zamandır ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

25 yaşındaki futbolcuya daha önce Atletico Madrid de talip olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Villarreal, Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Sarı Denizaltılar, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

FENERBAHÇELİLER BU HABERE ÜZÜLECEK

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında adından sıkça söz ettiren Miguel Crespo taraftaların sevgisini kazanmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Bu sezon transferde şaha kalkan Sarı Kanarya'nın Kim Min-Jae'nin ardından iyi bir teklif gelmesi durumunda Portekizli futbolcunun gidişine de izin verebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

ALİ KOÇ TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın zamanda yaptığı bir açıklamada 3 futbolcularına reddedemeyecekleri tekliflerin geldiğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Bu üç isimden birinin Miguel Crespo olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Daha önce Atletico Madrid'ten 12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Fenerbahçe'nin yine benzer bir tutum içinde olacağı ve Villarreal ile bu meblağının yakınlarında bir teklif gelmesi durumunda anlaşılabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam ismi Miguel Crespo da Silva olan yıldız futbolcu 2021 sezonun başından bu yana Fenerbahçe formasıyla mücadele ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Futbol hayatına Escola Lucianotakımının altyapısında 2005 yılında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Lyon, Fransa'da dünyaya gelen Miguel Crespo aslen Portekizlidir. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 90+4'te galibiyet golünü atarak gündem olan 25 yaşındaki Crespo, 11 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Uzun boylu futbolculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.

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