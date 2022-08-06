TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Miguel Crespo'ya vedaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle katılan Miguel Crespo gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle katılan Miguel Crespo gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
Bu sezon Jorge Jesus tarafından daha çok hamle oyuncusu olarak tercih edilen Portekizli futbolcuya Villarreal talip oldu.
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MIGEUL CRESPO'YA DEV TEKLİF
Askam.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; İspanyol temsilcisi Villarreal Miguel Crespo ile uzun zamandır ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcuya daha önce Atletico Madrid de talip olmuştu.
Villarreal, Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
Sarı Denizaltılar, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇELİLER BU HABERE ÜZÜLECEK
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında adından sıkça söz ettiren Miguel Crespo taraftaların sevgisini kazanmayı başarmıştı.
Bu sezon transferde şaha kalkan Sarı Kanarya'nın Kim Min-Jae'nin ardından iyi bir teklif gelmesi durumunda Portekizli futbolcunun gidişine de izin verebileceği belirtildi.
ALİ KOÇ TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın zamanda yaptığı bir açıklamada 3 futbolcularına reddedemeyecekleri tekliflerin geldiğini açıklamıştı.
Bu üç isimden birinin Miguel Crespo olduğu öne sürüldü.
Daha önce Atletico Madrid'ten 12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Fenerbahçe'nin yine benzer bir tutum içinde olacağı ve Villarreal ile bu meblağının yakınlarında bir teklif gelmesi durumunda anlaşılabileceği ifade edildi.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Tam ismi Miguel Crespo da Silva olan yıldız futbolcu 2021 sezonun başından bu yana Fenerbahçe formasıyla mücadele ediyor.
Futbol hayatına Escola Lucianotakımının altyapısında 2005 yılında başlamıştır.
Lyon, Fransa'da dünyaya gelen Miguel Crespo aslen Portekizlidir. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 90+4'te galibiyet golünü atarak gündem olan 25 yaşındaki Crespo, 11 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Uzun boylu futbolculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.