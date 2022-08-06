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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de golcü transferi için geri sayıma geçildi. Listesindeki isimler için bir süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Uruguaylı yıldız Maxi Gomez isminde karar kıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un transferine onay verdiği 25 yaşındaki santrfor için kulübü Valencia ile masaya oturuldu. İspanyol basını, taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin iyice ciddileştiğini belirtti ve yıldız futbolcunun bonservis bedelini duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Maxi Gomez'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko maçının ardından yaptığı açıklamada transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Henüz transferin tam olarak bittiğini söyleyemeyeceğini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Valencia ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde ısrarcı olduğu ve işlerin ciddileştiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Valencia ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

BONSERVİS BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO!
Söz konusu haberde; Valencia'nın Maxi Gomez için bonservis beklentisinin 12 milyon euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek istediği ve bu yönde çalışmalarda bulunduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR!
Uruguaylı yıldızın da Dünya Kupası'ndan dolayı düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği ve bu nedenle sarı lacivertlilere transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Valencia'nın uygun şartlar oluşması halinde Maxi Gomez'in ayrılığına onay vereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Kariyerinde toplam 232 maçta forma giyen Maxi Gomez, 82 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

2015 yılında Defensor A Takımı'na yükselen golcü futbolcu, 2 sene sonra 4.3 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki yıldız, 2019 yılında 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Uruguaylı hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 27 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol kaydetti.

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