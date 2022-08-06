TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Maxi Gomez için yeni hamle! Bonservisi belli oldu

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Maxi Gomez'e çevirdi.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Maxi Gomez'e çevirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko maçının ardından yaptığı açıklamada transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Henüz transferin tam olarak bittiğini söyleyemeyeceğini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için girişimlerini hızlandırdı.
Valencia ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun şartlarını sordu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde ısrarcı olduğu ve işlerin ciddileştiği kaydedildi.
Valencia ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO!
Söz konusu haberde; Valencia'nın Maxi Gomez için bonservis beklentisinin 12 milyon euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek istediği ve bu yönde çalışmalarda bulunduğu bildirildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR!
Uruguaylı yıldızın da Dünya Kupası'ndan dolayı düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği ve bu nedenle sarı lacivertlilere transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Valencia'nın uygun şartlar oluşması halinde Maxi Gomez'in ayrılığına onay vereceği ifade edildi.
Kariyerinde toplam 232 maçta forma giyen Maxi Gomez, 82 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.
2015 yılında Defensor A Takımı'na yükselen golcü futbolcu, 2 sene sonra 4.3 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki yıldız, 2019 yılında 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu.
Uruguaylı hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 27 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol kaydetti.