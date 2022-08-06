Jesus etkisi

Şampiyonluk hasretini bitirmek için takımın başına dünyaca ünlü Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, memnun... Portekizli hocanın, önde doksan dakika baskı uygulayan, sürekli hücumu düşünen oyun anlayışı güvenoyu aldı. Orta saha ve savunmada eskisi gibi gereksiz paslarla oyalanmayan Kanarya, topu en hızlı şekilde hücum bölgesine geçiriyor. İleride çoğalarak gol arıyor. Top rakibe geçtiği anda ise en az 3 kişi rakip alanda prese başlıyor. Topu geri kazanma süresinin kısalığı da dikkat çekiyor. Yeni sisteme takımın kısa sürede alıştığı gözlenirken, transferlerin uyum sürecini tamamlamasıyla daha da keyif veren bir takım ortaya çıkması umuluyor.



ROTAMIZ ŞAMPİYONLUK

Jorge Jesus, Slovacko galibiyetini taraftarlara armağan ettiklerini belirtti, artık lige konsantre olacaklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Pazartesi günü lig bizim için başlıyor ve lig bizim ilk ve asıl hedefimiz. Trabzonspor'un favori olarak görülmesi normal. Son şampiyon onlar. Ancak Fenerbahçe de her zaman en güçlü adaylardan bir tanesi. Hedefimiz şampiyonluk" şeklinde konuştu.