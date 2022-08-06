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Gösteri başladı

Farklı galibiyet, yeni transfer Lincoln’ün Alex’i hatırlatan golleri ve Emre Mor’un skor katkısı keyifleri yerine getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Gösteri başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 yenerek turun kapısını aralayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-lacivertliler, 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalarken, ortaya koyduğu futbolla gözlerin pasını sildi. Rakibi karşısında yine 90 dakika baskılı bir oyun sergileyen takım, Dinamo Kiev maçlarında skora yansıtamadığı pozisyonları bu kez tabelaya yazdırdı. Taraftarlar stattan mutlu ayrıldı. Kaçan fırsatların yanı sıra, Attila Szalai'nin net bir golü de sayılmadı.

HEDEF SÜPER LİG'E DE GALİBİYETLE START VERMEK

Bireysel olarak ise Emre Mor ve Lincoln Henrique performansları ile bir adım öne çıkan isimler oldu... Teknik direktör Jorge Jesus, Kiev karşısında oyuna aldıktan kısa süre sonra çıkardığı Emre'ye yine onbirde şans vererek 'seni kazanmak istiyorum' mesajı yollarken, başarılı oyuncu da attığı golle karşılığını verdi... Lincoln Henrique ise 'Alex'vari iki muhteşem golüyle Kadıköy'de tüm tribünleri ayağa kaldırdı... Play-off turuna kalmak için önemli bir avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'deki Ümraniyespor maçına çevrildi.

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