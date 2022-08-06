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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peres, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:55
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Luan Peres, açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin stoperi transfer süreci ve taraftarlar hakkında konuşurken "Tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum." ifadelerini kullandı.

İŞTE LUAN PERES'İN AÇIKLAMALARI

"ÇOK MUTLUYUM"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum."

"Gustavo Henrique'nin geleceğini duyduğumda mutlu oldum. Çok iyi futbolcu ve çok iyi arkadaşım. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Hem o hem de tüm futbolcular takıma güç katacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz."

"Futbolcular kendileri hakkında konuşmayı pek sevmez. Hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Savaşçı biriyim. Topla çıkışlarımın iyi olduğunu söyleyebilirim."

"BASKI ALTINDA OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum. Büyük oyuncular baskıyı sever, ben de baskı altında oynamayı seviyorum."

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