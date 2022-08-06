Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Willian Arao ve Gustavo Henrique'ye dair önemli detaylar ortaya çıktı. Flamengo yöneticisi Marcos Braz, yaptığı açıklamada her iki oyuncunun da transferi için Jorge Jesus'un devreye girdiğini ve Flamengo yönetimiyle konuştuğunu açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:28
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Sarı lacivertliler, futbolun anahtarını Jorge Jesus'a vermişti.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transferlerde Jesus'un listesine göre hareket etmiş ve Portekizli teknik adamın istediği isimler kadroya dahil edilmişti.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Bunlarda 2 isim, Jorge Jesus'un eski öğrencileri olmuştu.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'den önce bir dönem Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'da görev alan ve burada sayısız başarılar elde eden Jorge Jesus, kırmızı siyahlı kulüpten 2 transfer yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Jesus, orta sahaya William Carwalho'yu çok istemesine karşın sonuç alınamayınca, rotayı Willian Arao'ya çevirmişti.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

"Paulo Sousa ile yollarımızı ayırdıktan sonra, Dorival'ı takımın başına getirdiğimizde Jesus ile birkaç kez konuştum.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Jorge Jesus ile herhangi bir problemim yok. Ona sadece minnettar olduğumu söyleyebilirim. Bana karşı büyük bir sevgisi var ve kariyerine kattıklarımız için bize teşekkür ediyor. Yani ortada hiçbir sorun yok.

Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

GUSTAVO HENRIQUE VE ARAO İÇİN KONUŞTUK
Transferler konusunda zorlanıyorlardı. Arao ve Gustavo Henrique konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus 'golcü' transferini işaret etmişti... Bomba patlıyor!
F.Bahçe'de Portekizli futbolcuyla yollar ayrılıyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim 12:15
Everton - Chelsea maçı saat kaçta? Everton - Chelsea maçı saat kaçta? 12:07
Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? 11:39
Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:24
Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:09
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti 11:04
Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? 11:02
Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! 11:02
Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:01
G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... 10:58
Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? 10:46