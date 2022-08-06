Fenerbahçe'nin Willian Arao ve Gustavo Henrique transferinin detayı ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Sarı lacivertliler, futbolun anahtarını Jorge Jesus'a vermişti.
Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transferlerde Jesus'un listesine göre hareket etmiş ve Portekizli teknik adamın istediği isimler kadroya dahil edilmişti.
Bunlarda 2 isim, Jorge Jesus'un eski öğrencileri olmuştu.
Fenerbahçe'den önce bir dönem Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'da görev alan ve burada sayısız başarılar elde eden Jorge Jesus, kırmızı siyahlı kulüpten 2 transfer yapmıştı.
Jesus, orta sahaya William Carwalho'yu çok istemesine karşın sonuç alınamayınca, rotayı Willian Arao'ya çevirmişti.
Willian Arao'nun transfer edilmesinin ardından savunmaya da takviye yapan Fenerbahçe, Flamengo'dan Gustavo Henrique'ye imza attırmıştı.
özelliği Flamengo'da, Jorge Jesus ile beraber çalışmasıydı.
Bununla beraber transferin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
Flamengo'nun futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kendisini bu transferler için aradığını açıkladı.
Öte yandan Braz, Flamengo taraftarının merak ettiği bir konuya da açıklık getirdi. Braz, Jorge Jesus ile aralarında herhangi bir problemin olmadığını ifade etti.
İşte Marcos Braz'ın Willian Arao ve Gustavo Henrique transferine dair yaptığı açıklamalar...
"Paulo Sousa ile yollarımızı ayırdıktan sonra, Dorival'ı takımın başına getirdiğimizde Jesus ile birkaç kez konuştum.
Jorge Jesus ile herhangi bir problemim yok. Ona sadece minnettar olduğumu söyleyebilirim. Bana karşı büyük bir sevgisi var ve kariyerine kattıklarımız için bize teşekkür ediyor. Yani ortada hiçbir sorun yok.
GUSTAVO HENRIQUE VE ARAO İÇİN KONUŞTUK
Transferler konusunda zorlanıyorlardı. Arao ve Gustavo Henrique konusunda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağımı sordu.
Ona, transferde sorun yaratmayacağımı söyledim. Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde yardımcı oldum."