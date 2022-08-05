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Turu geçeceğiz

Slovacko karşısında oynanan futboldan çok memnun kaldığını belirten Jesus, “Orada da kazanacağız” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Turu geçeceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko karşısında net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Sezonun başı olması nedeniyle henüz tam olarak hazır olmadıklarını kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Buna karşılık Slovacko karşısında arzulu istekli bir takım vardı sahada... Oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan son derece memnun kaldım. Daha da farklı olabilirdi sonuç... Yine de deplasmandaki karşılaşma öncesinde işimiz kolaylaştı. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmayı da kazanıp turu geçeceğimize inancım tam" ifadesini kullandı. Özellikle 2 gol ve asistle yıldızlaşan Lincoln'ü öven Jorge Jesus, "Kendisini tebrik ediyorum. Beklentileri fazlasıyla karşıladı" diye konuştu.
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