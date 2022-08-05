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Son model Lincoln

Fenerbahçe, Slovacko'yu farklı mağlup ederken, gecenin kahramanı Lincoln oldu. Brezilyalı yıldız Kadıköy'de 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. 17'de Emre Mor'u ceza sahasında golle buluşturan pası veren Lincoln 45+1'de muhteşem bir frikik golü attı. Sambacı 81'de ceza sahası dışından ikinci füzesini de Slovacko ağlarına gönderirken, üç gole de imzasını attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 07:04
Son model Lincoln

Sarı lacivertliler Slovacko'yu farklı mağlup ederken, gecenin kahramanı Lincoln oldu. Brezilyalı yıldız ilk olarak Emre Mor'u golle buluşturdu. 17. dakikada Rossi'nin pasıyla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. F.Bahçe, Emre'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Sambacı 45+1'de yine sahneye çıktı. Lincoln, muhteşem bir frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.


HEDİYE ETTİ

Brezilyalı ikinci yarıda da etkili futbolunu sürdürdü. 23 yaşındaki genç yetenek, 81'de yine başroldeydi. Sağ kanattan Bruma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Önce düzeltti, sonra sol ayağıyla muhteşem bir plaseyle topu filelere gördererek; kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Lincoln, maç sonrası, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun" dedi.


HOFMANN RÖVANŞTA YOK
Slovacko, Fenerbahçe karşısında karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Stanislav Hofmann iki yarıda gördüğü iki sarı kartla takımını eksik bıraktı. 48. dakikada oyun dışında kalan Çekyalı savunmacı üzgün bir şekilde sahayı terk ederken gelecek Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE 3 EKSİKLE ÇIKTI
Fenerbahçe, zorlu mücadeleye UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve yeni transfer İrfan Can da kadroda bulunmadı.


MERT HAKAN'I RİSKE ATMADI
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyunurken sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro da dün yoktu.

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