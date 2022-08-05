Son model Lincoln

Sarı lacivertliler Slovacko'yu farklı mağlup ederken, gecenin kahramanı Lincoln oldu. Brezilyalı yıldız ilk olarak Emre Mor'u golle buluşturdu. 17. dakikada Rossi'nin pasıyla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. F.Bahçe, Emre'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Sambacı 45+1'de yine sahneye çıktı. Lincoln, muhteşem bir frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.



HEDİYE ETTİ

Brezilyalı ikinci yarıda da etkili futbolunu sürdürdü. 23 yaşındaki genç yetenek, 81'de yine başroldeydi. Sağ kanattan Bruma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Önce düzeltti, sonra sol ayağıyla muhteşem bir plaseyle topu filelere gördererek; kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Lincoln, maç sonrası, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun" dedi.



HOFMANN RÖVANŞTA YOK

Slovacko, Fenerbahçe karşısında karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Stanislav Hofmann iki yarıda gördüğü iki sarı kartla takımını eksik bıraktı. 48. dakikada oyun dışında kalan Çekyalı savunmacı üzgün bir şekilde sahayı terk ederken gelecek Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE 3 EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe, zorlu mücadeleye UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve yeni transfer İrfan Can da kadroda bulunmadı.



MERT HAKAN'I RİSKE ATMADI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyunurken sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro da dün yoktu.