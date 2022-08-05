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İşte şov İşte Fenerbahçe!

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de tek kelimeyle fırtına gibi esti. Gol perdesini Emre Mor araladı. Lincoln’ün 2 harika golü skoru belirledi. F.Bahçe, Çekya’daki rövanşı adeta formaliteye çevirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
İşte şov İşte Fenerbahçe!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur biletini cebine koydu... Taraftarı önünde maça son derece hırslı başlayan Kanarya; Valencia ve Zajc ile kaçırdığı fırsatların ardından 17'de golü buldu. Ceza sahasında Lincoln, daha uygun durumdaki Emre Mor'u gördü. O kalecinin sağına plaseledi, tribünler ayağa fırladı: 1-0. Devrenin biterken Lincoln frikikten topu doksana astı: 2-0.

KÖŞEYE ÇİVİLEDİ
Soyunma odasına iki farkla giden Kanarya ikinci yarıda da iştahlı ve arzuluydu. Hofmann'ın kızarmasıyla maçı tek kaleye çeviren sarı-lacivertliler, sahanın yıldızı Lincoln'ün yine ceza sahası dışından bu kez diğer köşeye çivilediği golle farkı üçe taşıdı: 3-0... Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak. Net galibiyetle turu cebine koyan Fenerbahçe, Slovacko'ya iki farklı yenilse dahi play-off'a yükselecek.

BRUMA'DAN SAĞDA SLALOM
Kiev maçlarında eleştirilen Bruma, Slovacko karşısında gerçek kimliği ile sahadaydı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Portekizli, Çekya ekibinin sol kanadını adeta koridora çevirdi. Buluştuğu her topta rakiplerini geçip, tehlike üretti. Lincoln'ün attığı ikinci golde de slalom yaparak topu taşıyarak, farklı galibiyete katkı sağladı.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİM
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Altay'ın yerine Ertuğrul ilk 11'de görevlendiren deneyimli teknik adam, İrfan Can'ın yerine de Emre Mor'u koydu. İsmail Yüksek'in yokluğunda Zajc'ı, King'in yerine de Lincoln'ü tercih etti. Tisserand'ın yerine de Henrique forma şansı buldu.

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