Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Slovacko ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Bununla beraber Kanarya'da, ayrılıklar da bekleniyor.
Özellikle hücum hattında önemli yıldızların gönderilmesi beklenirken, yeni transferlerin de olabileceği konuşuluyor.
Konuya ilişkin son iddia Brezilya'dan geldi.
Güney Amerika transfer piyasasında ağırlığı olduğu bilinen Jorge Jesus'un, Brezilyalı yıldız Willian'a kanca attığı ifade edildi.
İşte Brezilya basınına yansıyan Willian - Fenerbahçe ilişkisinin ayrıntıları...
Corinthians'ın Copa Libertodores yarı finalinde oynadığı ve Flamengo'ya 2-0 kaybettiği maçın kadrosunda, Willian yoktu.
Orta saha oyuncusu, diz sakatlığı yaşamıştı ancak antrenmanlara başlamıştı. Bununla beraber, sosyal medyada taraftarlarca eleştirildiği için ayrılacağı ifade ediliyordu.
Yorumcu Vampeta, Willian'ın Corinthians ile olan sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Hatta, 15 Ağustos'a kadar takımdan ayrılmayı planladığını iddia etti.
Vampeta, "Willian'ın, Ağustos 15'e kadar takımdan ayrılacağına dair haberler var. Görünüşe göre kolaylık isteyecek. Avrupa'dan teklif geldiği için ayrılmak istiyor. Corinthians'ta oynamak istemiyor. Bu bilgi bana kulübü iyi tanıyan birinden geldi." dedi.
Bunun üzerine yorumcu Benjamin Jack, iddiaları doğrulamak için Willian'ın babası Severino Silva ile temasa geçti. Yıldız oyuncunun babası, oğlunun 2023'e dek süren sözleşmesine sadık kalacağını söyledi.
Back yaptığı konuşmada, "Vampeta, Willian'ın 15 Ağustos'a kadar Avrupa'ya gideceğini söyledi. Ortağımız ve Willian'ın babası olan Severino'yu aradım. Bana, 'Vampeta'ya sormalısın, şu ana kadar kesin olan bir şey yok'." dedi.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞ OLABİLİR"
Ayrıca Brezilyalı yorumcu Mano Borges, "Bir duyumum var. Jesus ile de görüşebilirsiniz. Görünüşe göre Fenerbahçe, Willian ile görüşmüş. Gelen tekliflerden biri onlardan. Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur." ifadelerini kullandı.