Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞ OLABİLİR"

Ayrıca Brezilyalı yorumcu Mano Borges, "Bir duyumum var. Jesus ile de görüşebilirsiniz. Görünüşe göre Fenerbahçe, Willian ile görüşmüş. Gelen tekliflerden biri onlardan. Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur." ifadelerini kullandı.