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Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Son olarak Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe'de, transfer gelişmeleri devam ediyor. Yaz transfer sezonunda kadrosuna Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Alioski ve Bruma gibi isimleri katan Fenerbahçe için, bu kez iddia Brezilya'dan geldi. Buna göre Corinthians ile yollarını ayırması beklenen Willian, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 10:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Slovacko ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Fenerbahçe cephesinde gollerin yeni transferler Emre Mor ve Lincoln'den gelmesi, bir hayli sevince neden olmuştu.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Bununla beraber Kanarya'da, ayrılıklar da bekleniyor.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Özellikle hücum hattında önemli yıldızların gönderilmesi beklenirken, yeni transferlerin de olabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Konuya ilişkin son iddia Brezilya'dan geldi.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Güney Amerika transfer piyasasında ağırlığı olduğu bilinen Jorge Jesus'un, Brezilyalı yıldız Willian'a kanca attığı ifade edildi.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

İşte Brezilya basınına yansıyan Willian - Fenerbahçe ilişkisinin ayrıntıları...

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Corinthians'ın Copa Libertodores yarı finalinde oynadığı ve Flamengo'ya 2-0 kaybettiği maçın kadrosunda, Willian yoktu.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Orta saha oyuncusu, diz sakatlığı yaşamıştı ancak antrenmanlara başlamıştı. Bununla beraber, sosyal medyada taraftarlarca eleştirildiği için ayrılacağı ifade ediliyordu.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Yorumcu Vampeta, Willian'ın Corinthians ile olan sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Hatta, 15 Ağustos'a kadar takımdan ayrılmayı planladığını iddia etti.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Vampeta, "Willian'ın, Ağustos 15'e kadar takımdan ayrılacağına dair haberler var. Görünüşe göre kolaylık isteyecek. Avrupa'dan teklif geldiği için ayrılmak istiyor. Corinthians'ta oynamak istemiyor. Bu bilgi bana kulübü iyi tanıyan birinden geldi." dedi.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Bunun üzerine yorumcu Benjamin Jack, iddiaları doğrulamak için Willian'ın babası Severino Silva ile temasa geçti. Yıldız oyuncunun babası, oğlunun 2023'e dek süren sözleşmesine sadık kalacağını söyledi.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

Back yaptığı konuşmada, "Vampeta, Willian'ın 15 Ağustos'a kadar Avrupa'ya gideceğini söyledi. Ortağımız ve Willian'ın babası olan Severino'yu aradım. Bana, 'Vampeta'ya sormalısın, şu ana kadar kesin olan bir şey yok'." dedi.

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz transfer iddiası! "Willian'a teklif..."

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞ OLABİLİR"
Ayrıca Brezilyalı yorumcu Mano Borges, "Bir duyumum var. Jesus ile de görüşebilirsiniz. Görünüşe göre Fenerbahçe, Willian ile görüşmüş. Gelen tekliflerden biri onlardan. Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur." ifadelerini kullandı.

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