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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 07:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - ALEX Mİ?

Rakip Slovacko olunca doğru bir değerlendirme yapmak imkansız. Adamların sol beki 39 yaşında! Fenerbahçe çok iyi desem olmayacak, kötü desem bana yakışmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertlilerin elini kolunu sallaya sallaya kazandığı bir karşılaşma oldu. Seviye farkı 90 dakikanın her anında kendisini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Zaten üzerine gelen bir rakip yok. Oyunu olduğu gibi kendi yarı alanlarında hatta ceza sahasında oynamayı kabul etmişler. Her şeyi Fenerbahçe'nin anahtar oyuncularına bırakmışlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Benim için büyük takım oyuncusu nedir bilir misiniz? Topu korkmadan rakip oyuncunun üzerine sürecek, adam eksiltecek. Yanına veren, al gülüm-ver gülüm yapan futbolcu gitsin kariyerine başka takımda devam etsin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Emre Mor aslında tam büyük takım oyuncusu. Kilitlenen maçlarda Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu olacaktır. Dün gece hem 3. bölge oyununu çok iyi oynadı hem de ondan beklenmeyecek şekilde savunma yaptı. Bu da onun "takım oyuncusu" olma yolunda büyük bir adım attığını gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Rossi'de inanılmaz bir dayanıklılık var. Hani "sahada basmadık yer bırakmayan" oyuncular vardır ya. İşte onlardan. Lakin "bitiricilik" anlamında sıkıntısı var. İnanın bitirebilse onu almaya para yetmez.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Lincoln'ün frikik golü Fenerbahçe taraftarının uzun süre beklediği bir durumdu. Ayakları gerçekten çok temiz lakin devamlılık ve tempo sorunu var. Umarım bu sıkıntısını en yakın zamanda çözer.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Şunu kaydedin; Alex'in yaptıklarının yarısını yaparsa asla, "bu adam koşmuyor" demem.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Dedik ya bu maç Fenerbahçe'nin gerçek gücünü göstermez bizlere… 9 transfere rağmen hala büyük bir eksik var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Gollerin Emre Mor ve Lincoln'den gelmesi bile bize sıkıntının nerede olduğunu anlatıyor aslında! Şimdi siz söyleyin dostlar; Fenerbahçe iyi mi vasat mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - ÖN SUNUM!

Savunma disiplininden bir milim bile taviz vermeyen bir rakip daha Fenerbahçe için. Baskıyı kurmadaki öncelikli plan sol kanat.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Ferdi, Lincoln ikilisi, Zajc – Valencia destekli pas köprüsü kurup, kaleye olan metreleri kısaltmanın peşindeler. Slovacko, Rıza Çalımbay takımlarının geleneğinde. Orta sahada adam adama oynuyorlar. Top kime gelse, ensesinde biri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Pas hızını arttırıp, boşluk aramaya çalışıyor Fenerbahçe. "Nasıl oynuyorlar" diye seyredip, saniyeleri çalan rakibi, bire birde zorlamaya başladıklarında "sıkıntılı" rakibin "sıkıntısı" başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Ferdi, Lincoln, ceza alanı içinde dikkati çeken hareketlenme, Emre Mor'a gelen pas ve sürpriz bir sağ ayak şutu. Kilit açıldı böylece. 17. dakikaydı. 20 olduğunda kaçan iki gol daha vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Oyun seyirciyi de maçın içinde aldı. Dinamo Kiev maçının travmasını attılar üstlerinden. Ve yine Emre Mor slalomları ile gelen frikikte, Lincoln jeneriklik bir gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Altay'ın yokluğunda genç Ertuğrul dahil, gireni – çıkanı ile tüm seyredenleri tatmin eden performanslar izliyorduk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Slovacko'nun 10 kişi kalması ile birlikte, rövanşın heyecanını bitirme seçeneği çıktı. Serdar Dursun hamlesi ile yüksek top alternatifini de buldular. O noktada birlikte oynama alışkınlığının eksikliği, pas seçeneklerindeki hataları getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Takım olarak bir bütünü yakaladıklarından, performansları daha net ve keyifli tartışacağız. Yenilerin gecesiydi Kadıköy'de aslında. Arao, Emre Mor ve Lincoln öne çıktılar. Szalai ve Ferdi tempoluydu. Osayi tam bir sigorta.

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