FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slovacko maçını değerlendirdi!

Emre Mor aslında tam büyük takım oyuncusu. Kilitlenen maçlarda Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu olacaktır. Dün gece hem 3. bölge oyununu çok iyi oynadı hem de ondan beklenmeyecek şekilde savunma yaptı. Bu da onun "takım oyuncusu" olma yolunda büyük bir adım attığını gösteriyor.