Haberler Fenerbahçe Lincoln Henrique: İkinci golüm daha güzeldi!

Lincoln Henrique: İkinci golüm daha güzeldi!

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Slovacko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Henrique, "Sol ayağım çok önemli. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:34
Lincoln Henrique: İkinci golüm daha güzeldi!

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Slovacko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sol ayağım çok önemli. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti."

"Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

"Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak."

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