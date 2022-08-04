İrfan Can Fener’de

Kalede Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki eldiveni kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bonservisi ile kadrosuna katmak isterse opsiyon 1.2 milyon euro. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna konuşan İrfan Can, "Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. En başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe, çok ayrıca bir camia. Çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı, ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.